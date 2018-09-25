Ne üzüldüler ne sevindiler

MAÇIN RÖNTGENİ 1- FENERBAHÇE
önde basarak, Beşiktaş
ise daha kontrollü oyunu tercih ederek başladı derbiye... Önde baskı Fenerbahçe'ye ilk 35 dakikada Aatif, Ayew ve Hasan'la üç gol fırsatı getirdi
. Ancak golü bulan taraf klasik bir Babel golüyle Beşiktaş oldu. 2- İKINCI
yarıya aynı baskıyla başlamasını beklediğimiz Fenerbahçe
, 70. dakikaya kadar fırsat bile yaratamadı.
Hatta Beşiktaş farkı ikiye çıkaracak fırsatlar yakaladı. Ancak 34. dakikada yüzde 100 golü kaçıran Ayew, 71'de harika bir kafa vuruşuyla skoru eşitledi. 3- SONRASINDA
derbi Nadal- Federer finaline döndü! Orta sahalar bomboş, iki taraf rakip kale önünde fırsatlar aradı. Beşiktaş Larin ve Vida, Fenerbahçe Valbuena ve Eljif'le fırsatları harcadı. Ancak son 20 dakikada Kadıköy'deki adrenalin hayli yüksekti. 4- BU
sonuç belki F.Bahçelileri sevindirmedi. Ancak Cocu'nun en azından birkaç hafta daha kredi kazanmasını sağladı. İlk 35 dakikadaki futbol, Cocu ve ekibinin rehberi olmalı.
Bu futbolun süresi uzatılır ve daha üretken bir takım ortaya çıkarsa Fenerbahçe yükselir. 5- ŞENOL GÜNEŞ
, tepkilere rağmen sakin kalarak tecrübesini konuşturdu. Çıkardığı 11 eleştirilse de Beşiktaş, Kadıköy gibi zorlu bir deplasmanda etkili bir futbol ortaya koydu. Sonradan giren Ljajic ve Larin'in takıma adaptasyonu arttığında sorunlar azalacak. SERİ 14 MAÇA ÇIKTI Fenerbahçe, 6 Nisan 2005'teki 4-3'lük yenilginin ardından ligde Kadıköy'de Beşiktaş'a yenilmeme geleneğini sürdürdü. Bu maçlarda sarı-lacivertliler 9 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. BİRLİKTE SAVAŞMALYIZ
F.Bahçe'de beraberlik golünü atan Ayew, "İyi oynadık. Çok fazla karakter ortaya koyduk. Taraftar inanılmazdı. 3 puan istiyorduk ama olmadı. Hayal kırıklığı yaşıyorum. Hep birlikte savaşmalıyız" dedi. GOL MAKİNESİ
Ryan Babel, geçen sezonun başından bu yana Beşiktaş formasıyla resmi maçlarda en fazla gol atan siyah-beyazlı oyuncu oldu (21 gol). Babel bu sezon da 4. golüne imza attı. KIRMIZI REKABETİ!
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçlarda kırmızı kart geleneği dün gece de sürdü. Beşiktaşlı Caner'in maç bittikten sonra hakeme itirazdan ikinci sarı kartını görüp kızarmasıyla, son 7 derbide çıkan kırmızı kart sayısı 13 oldu ve Beşiktaş 7-6 öne geçti! 45
Fenerbahçe, Süper Lig
'de iç sahada Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı 45 maçtır yenilmiyor. Sarı-lacivertliler bu sekansta 25 galibiyet alırken, Kadıköy'deki 20 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.