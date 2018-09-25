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, beşinci haftayı da puansız kapattı

(Bundesliga) ekiplerinden , deplasmanda Freiburg'a 1-0 mağlup oldu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 00:18 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 00:20
Schalke 04, beşinci haftayı da puansız kapattı

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Galatasaray'ın rakiplerinden , ligin 5. hafta mücadelesinde Schwarzwald-Stadı'nda Freiburg'a konuk oldu.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelede ev sahibi Freiburg, 52. dakikada Florian Niederlechner'in golüyle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Ligde henüz puan elde edemeyen Schalke 04, son sırada kaldı. Freiburg ise 7 puanla 9'uncu sıraya yükseldi.

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Bundesliga'da lider , Allianz Arena'da ağırladığı Augsburg karşısında 48. dakikada Arjen Robben'in ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti. Augsburg, 86. dakikada Felix Götze'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma, bu skorla sona erdi.

Sezonun ilk puan kaybını yaşayan Bavyera temsilcisi, 13 puanla liderliğini korurken, Augsburg ise 5 puanla 12'nci sırada yer aldı.

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Schalke 04, beşinci haftayı da puansız kapattı
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