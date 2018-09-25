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neşteri vuracak! Onur Kıvrak...

Giriş Tarihi: 25.9.2018
Ünal Karaman neşteri vuracak! Onur Kıvrak...

BU sezon oynadığı 6 karşılaşmanın sadece birinde gol yemeyen , bu soruna çözüm arıyor.

Performansı tartışılan kaleci Onur'u kesmeyi düşünmeyen teknik direktör , sakatlığı geçmek üzere olan Hosseini'yi yeniden 11'e monte etmeyi planlıyor.

Özellikle son iki maçta ilk 10 dakikada yenilen gollerden dolayı oyuncularını uyarmaya hazırlanan Karaman, savunma ve orta saha başta olmak üzere her bölgede revizyon yapabileceğini de anlatacak. Takım olma fikrinin sahaya yansımadığına vurgu yapacak olan Karaman'ın, bu bilinçten uzak oyuncuları yedek kulübesine çekeceği de öğrenildi

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Ünal Karaman neşteri vuracak! Onur Kıvrak...
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