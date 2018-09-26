Başkan Ali Koç: ‘Beşiktaş’ı ezdik’

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonunda Başkan Ali Koç ile sarı-lacivertli taraftarlar arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Sonuçtan memnun olmayan taraftarlar Başkan'a seslenip, "Takıma müdahale et" dediler. Bunun üzerine taraftarların yanına gelen Ali Koç, "Çok insafsızsınız. Ezdik burada Beşiktaş'ı, takıma el at diyorsunuz. Müsaade edin biraz" sözleriyle Phillip Cocu'ya olan desteğini bir kez daha tekrarladı.



KÖTÜ DEĞİL EKSİĞİZ

Maç sonunda soyunma odasında sessizlik hakimdi. Fenerbahçeli futbolcular, kötü oynamadıklarını ancak 35 dakikalık iyi futbolu 90 dakikaya yaymak zorunda olduklarını söyledi. Futbolcular, Çaykur Rize maçının hayati derecede kritik olduğunun altını çizerken, "Bu maçı kazanarak galibiyet serisinin önünü açmak zorundayız. Bu fırsatı kaçırmamalıyız. Camiayı yeterince hayal kırıklığına uğrattık. Bu hayal kırıklığına son vermeliyiz" ifadelerini kullandılar.