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damga vurdu, Roma farklı kazandı

'in yıldızlaştığı maçta Roma, sahasında ağırladığı 'yi 4-0 yendi. Takımının ilk golünü atan milli futbolcu üçüncü golün de asistini yaptı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018 00:23 Güncelleme Tarihi: 27.9.2018 00:33
Cengiz Ünder damga vurdu, Roma farklı kazandı

'nin (Serie A) 6. hafta maçında Roma, sahasında 'yi 4-0 mağlup ederken, milli futbolcu performansıyla ön plana çıktı.

Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Roma, milli futbolcu 'in henüz 2. dakikada bulduğu şık golle 1-0 öne geçti.

Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medyadaki Twitter hesabından bu golü, "Gol! Cengiz anında takımı çıkmazdan kurtarıyor! İşte ihtiyacımız olan başlangıç bu. Cengiz Ünder'den çok güzel bir gol." ifadeleriyle duyurdu.

Daha sonra Roma, 28. dakikada Javier Pastore'nin golüyle durumu 2-0'a getirdi. Ardından 35. dakikada Cengiz Ünder'in pasında topla buluşan 'nin attığı golle skoru 3-0 yapan Roma, maçın ilk yarısını önde tamamladı.

İkinci yarıda Aleksandar Kolarov'un attığı golle skoru 4-0'a getiren Roma, maçı bu şekilde bitirdi. Milli futbolcu Cengiz Ünder, müsabaka boyunca sahada kaldı.

Bu sonuçla Roma, 8 puanla 10. sıraya yükselirken, Frosinone 1 puanla 19. sırada kaldı.

, BOLOGNA'YI 2-0 YENDİ

Serie A'da lider durumda bulunan Juventus, sahasında ağırladığı Bologna'yı 2-0 yendi.

Paulo Dybala'nın 11. dakikada attığı golle Bologna karşısında 1-0 öne geçen Juventus, hemen ardından Portekizli yıldız 'nun pasında Blaise Matuidi'nin 16. dakikada kaydettiği golle durumu 2-0 yaptı. İlk yarısı bu skorla biten maçta, başka gol olmadı.

Bu arada, Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, 64. Miralem Pjanic'in yerine oyuna girdi.

Bu sonuçla Juventus, 18 puanla liderliğini korurken, Bologna 4 puanla 18. sırada kaldı.

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Cengiz Ünder damga vurdu, Roma farklı kazandı
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