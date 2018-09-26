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"Futbolcular Cocu'nun gideceğini hissetti"

'den bir yetkili sarı lacivertli takımda neler yaşandığını özetledi.

Giriş Tarihi: 26.09.2018 09:47 Güncelleme Tarihi: 26.09.2018 09:48
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"Futbolcular Cocu'nun gideceğini hissetti"
Futbolcular Cocu'nun gideceğini hissetti

Zagreb faciası sonrası koltuğu sallanan Cocu'nu derbi sonrası biraz zaman kazansa da Hollandalı teknik adamın 'deki geleceği çok da parlak görünmüyor.

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"Futbolcular Cocu'nun gideceğini hissetti"
Futbolcular Cocu'nun gideceğini hissetti

Takvim Gazetesi'nin haberine göre kulüpten bir yetkili, futbolcuların tamamının Cocu'nun gideceğini hissettiğini ve bu durumun otorite boşluğuna sebep olduğunu söyledi.

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"Futbolcular Cocu'nun gideceğini hissetti"
Futbolcular Cocu'nun gideceğini hissetti

İşte takımdaki son durum:

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"Futbolcular Cocu'nun gideceğini hissetti"
Futbolcular Cocu'nun gideceğini hissetti

FUTBOLCULAR AYNI FİKİRDE DEĞİL

1- Futbolcular ​Cocu'nun gideceğini hissetti… Bu nedenle taşın altına elini sokmuyor…

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"Futbolcular Cocu'nun gideceğini hissetti"
Futbolcular Cocu'nun gideceğini hissetti

2- Oyuncular takımın kurgusu ve sistemi hakkında hoca ile aynı fikirde değil…

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"Futbolcular Cocu'nun gideceğini hissetti"
Futbolcular Cocu'nun gideceğini hissetti

KALİTESİZ GİBİ GÖZÜKÜYORLAR!

3- Orta sahanın dirençsiz oluşu nedeniyle hem savunma oyuncuları yıpranıyor… Hem de hücum yeterince beslenemiyor… Futbolcular kendilerinin kalitesiz gözükmesinden rahatsızlık duyuyor.

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"Futbolcular Cocu'nun gideceğini hissetti"
Futbolcular Cocu'nun gideceğini hissetti

ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ VE TRAVMA

4- Oyuncular böyle giderse tüm özgüvenlerini yitirecek…

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