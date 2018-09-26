Fenerbahçe'den bir yetkili sarı lacivertli takımda neler yaşandığını özetledi. Zagreb faciası sonrası koltuğu sallanan Cocu'nu derbi sonrası biraz zaman kazansa da Hollandalı teknik adamın Fenerbahçe'deki geleceği çok da parlak görünmüyor. Takvim Gazetesi'nin haberine göre kulüpten bir yetkili, futbolcuların tamamının Cocu'nun gideceğini hissettiğini ve bu durumun otorite boşluğuna sebep olduğunu söyledi. İşte takımdaki son durum: FUTBOLCULAR AYNI FİKİRDE DEĞİL 1- Futbolcular Cocu'nun gideceğini hissetti… Bu nedenle taşın altına elini sokmuyor… 2- Oyuncular takımın kurgusu ve sistemi hakkında hoca ile aynı fikirde değil… KALİTESİZ GİBİ GÖZÜKÜYORLAR! 3- Orta sahanın dirençsiz oluşu nedeniyle hem savunma oyuncuları yıpranıyor… Hem de hücum yeterince beslenemiyor… Futbolcular kendilerinin kalitesiz gözükmesinden rahatsızlık duyuyor. ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ VE TRAVMA 4- Oyuncular böyle giderse tüm özgüvenlerini yitirecek…