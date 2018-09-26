Jose Sosa çok suskun

Trabzonspor
'un geçen yıl Milan'dan transfer ettiği Jose Sosa
'nın gol orucu sürüyor. 2016-2017 sezonunda Milan'da 19 maçta forma giyen Sosa, İtalya'da gol atamazken 3 asist yapmıştı.
2017- 2018 sezonunda bordomavili takıma transfer olan Arjantinli, 27 maçta forma giyerken sadece 2 asist üretebildi ve gol katkısı yapamadı. Bu sezon performansı ile dikkat çeken 33 yaşındaki yıldız, yine fileleri havalandıramadı. Sosa, Beşiktaş'taki son sezonunda (2015-16) ise toplamda 9 gol atıp 13 asistlik performans sergileyerek önemli çıkış yapmıştı. HOSSEİNİ 2 HAFTA SONRA TAKIMLA
Trabzonspor,
hafta sonu sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililerde sakatlığı nedeniyle 2 haftadır takımdan ayrı çalışma yapan stoper Hosseini
ilk kez takımla antrenmana çıktı.