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çok suskun

Fırtına’nın Arjantinli yıldızı 861 gündür fileleri havalandırmayı başaramadı

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018
Jose Sosa çok suskun
'un geçen yıl Milan'dan transfer ettiği 'nın gol orucu sürüyor. 2016-2017 sezonunda Milan'da 19 maçta forma giyen Sosa, İtalya'da gol atamazken 3 asist yapmıştı. 2017- 2018 sezonunda bordomavili takıma transfer olan Arjantinli, 27 maçta forma giyerken sadece 2 asist üretebildi ve gol katkısı yapamadı. Bu sezon performansı ile dikkat çeken 33 yaşındaki yıldız, yine fileleri havalandıramadı. Sosa, Beşiktaş'taki son sezonunda (2015-16) ise toplamda 9 gol atıp 13 asistlik performans sergileyerek önemli çıkış yapmıştı.

HOSSEİNİ 2 HAFTA SONRA TAKIMLA
Trabzonspor, hafta sonu sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililerde sakatlığı nedeniyle 2 haftadır takımdan ayrı çalışma yapan stoper ilk kez takımla antrenmana çıktı.
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Jose Sosa çok suskun
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