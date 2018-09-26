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Konyaspor yönetiminden Jahovic'e kırmızı kart tepki

Konyaspor Kulübü İkinci Başkanı Selçuk Aksoy, 3. turunda Yeni Amasyaspor'u deplasmanda 5-2 yenerek 4. tura yükseldikleri maçta oyuncuları 'in kırmızı kart görmesini eleştirdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 20:46
Konyaspor yönetiminden Jahovic'e kırmızı kart tepki

Selçuk Aksoy, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, 'un 'nda bir üst tura çıkmasından duydukları memnuniyeti dile getirirken, direkt kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Jahovic'e ise tepki gösterdi.

Böyle bir karşılaşmada, skorun 5-1 olduğu bir zamanda, takım için son derece önemli bir futbolcu olan 'in kırmızı kart görmesine anlam veremediklerini anlatan Aksoy, "Saha içinde her ne yaşanırsa yaşansın, üst düzey futbol oynayan isimlerin bu tür tahriklere kapılmaması gerekir. Nitekim Jahovic'in forvet hattındaki liderliğine ve gücüne ihtiyaç duyduğumuz, son derece önemli maçların oynanacağı bir periyoda girerken, böyle bir durumla karşılaşmak hiç iyi olmadı. Zorlu bir fikstür bizi bekliyor. Fakat Jahovic gereksiz ve yersiz davranışıyla takım arkadaşlarını bu süreçte yalnız bırakmıştır. Bu kabul edilemez bir durumdur. Yönetim kurulumuz, konuyu değerlendirecektir. Futbolcularımızın hepsi bizim için önemli ve kıymetlidir. Ancak Atiker Konyaspor'un menfaatleri her şeyin üzerindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kupadaki Yeni Amasyaspor maçının, 'de daha az forma şansı bulan futbolcuların seviyelerini görme açısından önemli olduğunu da vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Genel anlamda ortaya konan futboldan memnun olduğumuzu belirtmek isterim. Öte yandan, Atiker Konyaspor, Türkiye Kupası şampiyonlarından biridir ve kupanın favori takımlarındandır. Dolayısıyla karşılaştığımız her takım, kupa şampiyonunu mağlup etmek için yoğun çaba sarf edecektir. Bugün Yeni Amasyaspor da bu mantaliteyle karşımıza çıktı. Golleri erken bularak bir sürprizin yaşanmasına izin vermedik."

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Konyaspor yönetiminden Jahovic'e kırmızı kart tepki
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