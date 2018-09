BUGÜN NELER OLDU

"Türk halkının büyük çoğunluğu bu turnuvanın ülke için öneminin farkında"URO 2024'ün Türkiye'de mi yoksa Almanya 'da mı düzenleneceği yarın belli olacak. Karar için geri sayım sürerken Antropolog John McManus 'tan Türkiye'ye destek geldi. 10 yıldır ülkemizde yaşayan McManus, 1993 yılında oynanan G.Saray-M. United maçında açılan 'Welcome to Hell' pankartının Türk futbolu için Avrupa'da kötü bir imaj oluşturduğunu ancakALMAN Haber Ajansı'na konuşan McManus, "Ben burada her zaman harika ağırlandım.Bu yüzden de 'Welcome to Hell' adlı kitabı yazıp Türkiye ve Türk futbolu hakkındaki ön yargıları değiştirmek istedim" dedi. John McManus, şöyle devam etti: "Hükümete karşı olanlar, Türkiye EURO 2024 'ü kazanırsa kendilerini hükümete destek verecekmiş gibi hissettiklerinden Almanya kazansın istiyorlar.Çünkü bunun ülkelerinin geleceği ve güçlenmeleri için ne kadar önemli olduğunun farkındalar. Türkiye aleyhine yürütülen insan hakları ihlali kampanyaları da haksızlık. Almanya'ya bakın. Mesut olayında aşırı sağcıların yaptıkları protestolara bakın.Türk taraftarların turnuva Almanya'da olsa Neo-Naziler tarafından saldırıya uğramayacağına dair Almanya söz verebilir mi?""Adaylık konusunda iki ülkede birçok insanla konuştumAlmanya favoriydi ama Mesut ve İlkay için yürüttükleri ırkçı kampanya imajlarına büyük zarar verdi. Bence Türkiye harika bir ev sahibi olur.