Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Yıldırım Demirören: "Almanya'dan hiç bir eksiğimiz yok"

: "Almanya'dan hiç bir eksiğimiz yok"

Başkanı , yarın açıklanacak EURO 2024 ev sahipliği öncesinde İsviçre'de basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 17:41
Yıldırım Demirören: Almanya'dan hiç bir eksiğimiz yok

"Yarışa hazırız" diyen , "Bizim Almanya'dan ne teknik ne de sportif olarak hiçbir eksiğimiz yok. Ekonomik olarak da aynı seviyedeyiz. Yarışa hazırız. Adil bir değerlendirme istiyoruz" dedi.

Türkiye'nin önemli iş adamlarından olan ve Fenerbahçe'nin başkanlığını yapan 'un da yarın İsviçre'ye geleceğini söyleyen Demirören, "Türkiye'nin en önemli iş adamlarından biri olarak Ali Koç da buraya gelecek. Ekonomik gücümüzü bir kez daha göstereceğiz. Bunun altını çizeceğiz. Kalbe dokunacağız. Yönetim kurulu üyelerine teknik bir şey anlatmaya gerek yok. Biz hazırız, hiç olmadığı kadar hazırız. Daha önceki Şampiyonalarda bir hafta önceden kazanan belli olurdu. Şimdi son ana kadar heyecan devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Yarın sabah 09:00'da başlayacak UEFA'nın yönetim kurulu toplantısında sunum yapacak 2 ülke için kura çekimi yapılacak. UEFA'nın rutin toplantısının ardından kuradan çıkan ülke yerel saat ile 13:00'de sunumunu gerçekleştirecek. Sonrasında ise soru-cevap yapılacak. , Yıldırım Demirören ile birlikte 5 kişilik bir heyetle bu toplantıya dahil olacak. Demirören'in yanında , , ve yer alacak. Türkiye'nin çok etkili bir video hazırladığı ve bunun UEFA heyetine sunulacağı da ifade edilirken,

İsviçre'de bulunan yöneticiler ise şöyle: Servet Yardımcı, , Hüsnü Güreli, Alaattin Aykaç, Cengiz Zülfikaroğlu, Mustafa Çağlar, Kadir Kardaş, Nihat Özdemir ve Erhan Kamışlı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yıldırım Demirören: "Almanya'dan hiç bir eksiğimiz yok"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN