Tiago Lopes: "Beşiktaş maçını da kazanmak istiyoruz"

Kayserispor cumartesi günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kondisyon ve taktik ağırlıklı yapılan antrenman sonrası futbolcular çalışmanın son kısmında şut ve yan top çalışması yaptı.

Kayserispor'un savunma oyuncusu Tiago Lopes Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Portekizli futbolcu, "İnanılmaz bir atmosferde çok büyük bir takıma karşı oynayacağız. Fenerbahçe maçında yaptığımızı tekrar yapmak istiyoruz. Fenerbahçe karşısında İstanbul'da kazanmıştık, Beşiktaş karşısında da kazanmak istiyoruz. Çok iyi hazırlanıyoruz. İyi işler yapacağımıza inanıyoruz. Beşiktaş karşısında iyi bir futbol oynayacağız" dedi.

Kayserispor'un son antrenmanına sakatlıkları devam eden Oğuzhan Berber ve Sakıb Aytaç katılmazken, sarı-kırmızılılarda Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Şamil Çinaz da cezası nedeniyle takımını bu hafta da yalnız bırakacak.