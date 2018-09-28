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’ın kanadı kırık

Caner cezalı, Adriano sakat... 'ın sol kanadı sorunlu. Teknik direktör , maçı için sol bek arayışında. İlk alternatif, ’de de bu mevkide oynamış olan Vida. İkinci seçenek ise

Giriş Tarihi: 28.9.2018
Beşiktaş’ın kanadı kırık

'ta maçı öncesi sol kanat alarmı verildi. 'in Fenerbahçe maçında çift sarı kart görüp, cezalı duruma düşmesinin ardından Adriano'nun da sakatlığının hala geçmemesi teknik direktör 'i mecburi arayışa itti.

Yarın Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada Güneş'in sol bek için kafasındaki ilk ismin Domagoj Vida olduğu öğrenildi. Vida bu bölgede oynarsa de stopere çekilecek. İkinci alternatif ise Necip Uysal...

Ancak kariyerinde sol bek oynamış olan Vida bir adım önde görünüyor. Hırvat futbolcu, Kiev formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 2, Avrupa Ligi'nde 3, Ukrayna Ligi'nde 9 ve kupada da 2 kez olmak üzere toplam 16 kez sol bek oynadı. Vida bu maçlarda 2 gol ve 1 de asist üretti.

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Beşiktaş’ın kanadı kırık
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