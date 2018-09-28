Beşiktaş’ın kanadı kırık

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesi sol kanat alarmı verildi. Caner Erkin'in Fenerbahçe maçında çift sarı kart görüp, cezalı duruma düşmesinin ardından Adriano'nun da sakatlığının hala geçmemesi teknik direktör Şenol Güneş'i mecburi arayışa itti.

Yarın Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada Güneş'in sol bek için kafasındaki ilk ismin Domagoj Vida olduğu öğrenildi. Vida bu bölgede oynarsa Medel de stopere çekilecek. İkinci alternatif ise Necip Uysal...

Ancak Dinamo Kiev kariyerinde sol bek oynamış olan Vida bir adım önde görünüyor. Hırvat futbolcu, Kiev formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 2, Avrupa Ligi'nde 3, Ukrayna Ligi'nde 9 ve kupada da 2 kez olmak üzere toplam 16 kez sol bek oynadı. Vida bu maçlarda 2 gol ve 1 de asist üretti.



