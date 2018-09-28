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Gazişehir'de Poepon şoku!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir 'te 'un sakatlığı nedeniyle en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2018 17:04
Gazişehir'de Poepon şoku!

Kulüpten yapılan açıklamada, Poepon'un ligin 6. haftasında deplasmanda Eskişehirspor ile oynanan maçta sakatlanarak oyuna devam edemediği hatırlatıldı.

Açıklamada, Özel Sani Konukoğlu Hastanesinde yapılan tetkikler sonucunda Hollandalı oyuncunun sol arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildiği belirtilerek, "Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmış olup, tahmini 4 ile 6 hafta arasında forma giyemeyecektir. 'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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Gazişehir'de Poepon şoku!
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