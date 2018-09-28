Haber Hattı

Ç.Rize-Fenerbahçe maçı Çakır'ın
Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın ilk karşılaşması olan Galatasaray-BŞB Erzurumspor karşılaşmasını bugün Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy bu sezon ilk kez iki takımın maçında görev yapacak. Haftanın kritik karşılaşmalarından olan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe mücadelesi ise Cüneyt Çakır
'ın... Diğer maçların hakemleri şöyle:
A.Alanyaspor-Akhisarspor Arda Kardeşler
Trabzonspor-Kasımpaşa Ali Palabıyık
Beşiktaş-Kayserispor Yaşar Kemal Uğurlu
D.G. Sivasspor-Bursaspor Halis Özkahya
Göztepe-A.Konyaspor Mete Kalkavan
Ankaragücü-Antalya
spor Tugay Kaan Numanoğlu
M.Başakşehir-Y.Malatyaspor Fırat Aydınus BB Erzurumspor'da Mehmet Özdilek devri
Süper Lig'de Ç.Rize ve Akhisarspor'dan sonra teknik adam değişikliğine giden 3. takım olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mehmet Özdilek
ile anlaştı. Basın Sözcüsü Metin Barlak, "Hocamız önceki akşam Erzurum'a geldi, şu an işlemleri devam ediyor. Sezon sonuna kadar anlaşma sağladık" dedi. Barlak, bugünkü G.Saray maçında sportif direktör Zafer Demir ve yardımcı antrenörlerin takımın başında olacağını da söyledi. Ronaldo'ya bir maç ceza geldi
UEFA, Valencia ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında kırmızı kart gören Juventus
'un Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo
'ya bir maç ceza verdi. Bu kararın ardından Ronaldo, Juventus'un 2 Ekim'de Young Boys'u ağırlayacağı mücadelede forma giyemeyecek. Juventus, Ronaldo'nun turnuva kariyerindeki ilk kırmızı kartını gördüğü karşılaşmayı Pjanic'in penaltı golleriyle 2-0 kazanmıştı. Enes Valladolid'i galibiyete taşıdı?
İspanya ?La Liga'nın 6. hafta maçında Real Valladolid, Levante'yi 2-1 yendi. Konuk ekip 47'de Postigo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Valladolid, 50. dakikada Enes Ünal
ve 56. dakikada Nacho Martinez'in golleriyle maçı 2-1 kazanarak puanını 6'ya çıkardı.