Lennart Thy'nin fair play gururu

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen gala törenine katılan Lennart Thy'ye, geçen mart ayında ABD'deki bir hastaya kök hücre bağışında bulunarak gösterdiği örnek davranış nedeniyle FIFA tarafından fair play ödülü verildi.

Ödülünü alıp Erzurum'a dönen 26 yaşındaki Lennart Thy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum'a ve takıma adaptasyon sürecini atlattığını söyledi.

Alman futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Burada iyi zaman geçiriyorum. Geçen haftalarda iyi sonuçlar alamadık ama göreceksiniz birkaç haftada iyi sonuçlar almaya başlayacağız." diye konuştu.

Güzel futbol oynadıklarını ancak bunu sonuca dönüştüremediklerini dile getiren Lennart Thy, güzel sonuçlar almaya başladıktan sonra daha iyi duruma geleceklerini ifade etti.

"ORAYA GİTMEKTEN BÜYÜK ONUR DUYDUM"

FIFA tarafından yılın en iyileri arasında gösterilmesinin kendisi için çok gurur verici bir durum olduğunu anlatan Lennart Thy, etkinlikte ünlü futbolcularla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını aktardı.

Lennart Thy, şunları kaydetti:

"Oraya gitmekten büyük onur duydum. Çünkü çok fazla oyuncu böyle bir şey yaşayamaz ve bu, bana nasip oldu, o duyguyu yaşadım. Çok onur ve gurur verici bir durum. O etkinlikte bulunmak ve birçok büyük futbolcuyla görünmek çok güzel bir duygu. Gerçekten çok mutluyum."

Alman futbolcu, geçen sezon Hollanda ekiplerinden Venlo'da oynadığı dönem ABD'deki bir hastaya kök hücrelerinin yüzde 100 uyduğunu öğrenmiş ve hastanede yatarak kök hücre bağışında bulunmuştu.

Lennart Thy, söz konusu dönemde maç kadrosunda olmamasına rağmen Hollanda'da haftanın futbolcusu seçilmiş ve taraftarlardan da bu örnek davranışı sonrası tüm maçların 11. dakikasında alkış almıştı.

Hücum oyuncusu, son olarak FIFA'nın yılın en iyilerini belirlemek için düzenlediği "Yılın En İyileri Ödülleri" töreninde FIFA Fair Play Ödülü'ne layık görülmüştü.