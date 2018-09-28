SABAH yazarları Euro 2024 kararını yorumladı

KARAR İÇİN NE DEDİLER?

MURAT ÖZBOSTAN

Besle kargayı oysun gözünü!

UEFA'YA da yazıklar olsun, Türkiye aleyhine oy verenlere de yazıklar olsun. Bir yanda bu turnuvayı isteyen her koşulu şartı yerine getiren Türkiye, diğer yanda ırkçılık yapan, rüşvet veren, kendi vatandaşları tarafından protesto edilen Almanya. UEFA kime niye göre bu turnuvayı verdi. Almanya'ya ne için oy verdiniz! Bu düpedüz siyaset... Akla mantığa uymayan bir karar. Manşetimizdeki gibi biz değil siz kaybettiniz. Keşfedilecek bir ülkeyi, pırıl pırıl bir gençliği, doğayı, tarihi kaybettiniz. UEFA'nın parası çok! 165 milyon Euro stat masrafından kurtulacaktınız. Şimdi Almanya'ya 165 milyon Euro'yu ödeyin. Bu parayı alt yapılara dağıtsanız fena olmaz mıydı? UEFA Başkanı Ceferin dosyamızı beğenmemiş. "Eksikler, riskler vardı. Otel yetersizdi" gibisinden sözleri var. Bu aslında şunun bir göstergesi; "Siz boşuna çırpınmayın. Biz size turnuva vermeyiz." Seni oraya seçtirmek için Türkiye günlerce kampanya yaptı Ceferin... Boşuna dememişler besle kargayı oysun gözünü. Yazıklar olsun!

AHMET ÇAKAR

Avrupa'da futbol 3 ülkenin tekelinde!

BU tür kayıplar yıkıcı oluyor. Almanya, tarihinde defalarca bu ve benzeri organizasyonları düzenledi. Aslında bu turnuvaları da başarıyla yaptılar. Hiçbir lafımız olamaz ama biz çok istiyorduk. Avrupa futbolu 3-4 ülkenin tekelinde olmamalı. Şimdiye kadar hangi organizasyonu düzenlemişsek hepsinde başarılı olduk. Hak bizimdi. Ama bu tür seçimlerde rüşvet, beka ya da uluslararası büyük holdinglerin müdahalesi çok oluyor. Muhtemelen, kapalı kapılar arkasında da benzeri şeyler yaşandı. Yapılacak bir şey yok. Bir başka turnuvaya hazırlanacağız ve günün birinde elbet kazanacağız.



GÜRCAN BİLGİÇ

Almanya'nın lobisi daha güçlü

ÇOK umutlanmıştık çünkü ciddi yatırımlarımız, emeğimiz, hevesimiz ve insan gücümüz vardı. Maddi garantiler de vermiştik. Her şey bir tarafa bu turnuvanın Anadolu topraklarına gelmesi, Avrupa ile Asya'yı da kucaklaştıracaktı. Oy verenler hangi detaylar üzerinde durdular bilmiyorum ama hükümetlerinden bağımsız karar veremezler. Bu demektir ki Almanya'nın lobisi ve gücü daha kuvvetli çıktı. Bize düşen yeniden motive olmak çünkü vazgeçmek; yenilmektir. Standartlarımızı daha da yükselterek, yeni bir vizyon yaratmalıyız. Belki de bu vizyonu oluşturacak, kulüpleri ve milli takımı dibe vurduran yönetimi değiştirip yeni isimleri başa getirmemiz gerekecek.

LEVENT TÜZEMEN

Büyümemizden rahatsız oldular

EURO 2024'ün Almanya'ya verilmesi siyasi bir karardır. Türkiye'yi yıllardır AB'ye almayan zihniyet, AB'yi yöneten Almanya'ya organizasyonu vererek taraflılığını ortaya koymuştur. Türkiye olarak EURO 2024'ü yapabilecek heyecanımız, açlığımız ve futbol sevgimiz üst düzeydeydi. Ayrıca Almanya'dan daha yeni statlara sahip olduğumuzu kanıtladık. İnanıyorum ki Almanlar da bu turnuvayı düzenlemesini isterdi ama perde gerisinde ki lobiler Türkiye'nin büyüyen gücünden rahatsızlık duydukları için Almanya'yı tercih etti.

UEFA 'VAR' DEDİ

UEFA, dün yaptığı yönetim kurulu toplantısında önemli kararlar da aldı. 2019/2020 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere, UEFA Süper Kupası, EURO 2020, 2020- 2021 UEFA Avrupa Ligi ve 2021 Uluslar Ligi finallerinde birçok büyük ligde kullanılan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanılacağını açıkladı.