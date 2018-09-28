Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > SABAH yazarları Euro 2024 kararını yorumladı

SABAH yazarları kararını yorumladı

SABAH Gazetesi'nin usta yazarları, UEFA'nın 'ün Almanya'da düzenlenmesine yönelik kararını değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 28.9.2018 09:57 Güncelleme Tarihi: 28.9.2018 10:03
SABAH yazarları Euro 2024 kararını yorumladı

AHMET ÇAKAR: Avrupa'da futbol 3 ülkenin tekelinde!

Bu tür kayıplar yıkıcı oluyor. Almanya, tarihinde defalarca bu ve benzeri organizasyonları düzenledi. Aslında bu turnuvaları da başarıyla yaptılar. Hiçbir lafımız olamaz ama biz çok istiyorduk. Avrupa futbolu 3-4 ülkenin tekelinde olmamalı. Şimdiye kadar hangi organizasyonu düzenlemişsek hepsinde başarılı olduk. Hak bizimdi. Ama bu tür seçimlerde rüşvet, beka ya da uluslararası büyük holdinglerin müdahalesi çok oluyor. Muhtemelen, kapalı kapılar arkasında da benzeri şeyler yaşandı. Yapılacak bir şey yok. Bir başka turnuvaya hazırlanacağız ve günün birinde elbet kazanacağız.

BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
SABAH yazarları Euro 2024 kararını yorumladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN