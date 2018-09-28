SABAH yazarları Euro 2024 kararını yorumladı

AHMET ÇAKAR: Avrupa'da futbol 3 ülkenin tekelinde!

Bu tür kayıplar yıkıcı oluyor. Almanya, tarihinde defalarca bu ve benzeri organizasyonları düzenledi. Aslında bu turnuvaları da başarıyla yaptılar. Hiçbir lafımız olamaz ama biz çok istiyorduk. Avrupa futbolu 3-4 ülkenin tekelinde olmamalı. Şimdiye kadar hangi organizasyonu düzenlemişsek hepsinde başarılı olduk. Hak bizimdi. Ama bu tür seçimlerde rüşvet, beka ya da uluslararası büyük holdinglerin müdahalesi çok oluyor. Muhtemelen, kapalı kapılar arkasında da benzeri şeyler yaşandı. Yapılacak bir şey yok. Bir başka turnuvaya hazırlanacağız ve günün birinde elbet kazanacağız.