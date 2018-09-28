Trabzonspor'da mali denetim tamamlandı, çarpıcı sonuçlar!

Trabzonspor Yönetim Kurulu'nun bir önceki döneme ait hesaplara yönelik bağımsız denetim kuruluşuna yaptırdığı incelemenin sonuçları belli oldu. Kulüp tarafından kamuoyu ile paylaşılan raporun detayları şöyle: Dönemin başkanı Muharrem Usta'nın kulübe Türk Lirası olarak alacak şeklinde gönderdiği paraların 25 milyon 151 bin TL'lik kısmını yönetim kurulu veya genel kurul kararı olmaksızın Euro'ya çevirerek tahsil ettiği ve kulübün kur farkından dolayı 3 milyon 242 bin 591 TL zarara uğradığı tespit edildi.

ÖZER HURMACI'YA EKSTRADAN 5 MİLYON 350 BİN TL

İncelemenin haksız fesihlerle ilgili bölümünde en dikkat çekici ayrıntı Özer Hurmacı konusuydu. Hurmacı'nın sözleşmesini karşılıklı sona erdirme imkânı varken protokolün işleme sokulmadığı belirtildi. Oyuncunun protokolü imzalamak istediği, ayrıca 350 bin Euro alacağından vazgeçtiği ancak başkanın söz konusu protokole imza atmadığı, haksız fesih nedeniyle Hurmacı'ya 5 milyon 350 bin TL ödendiği ifade edildi. Bununla birlikte Ersun Yanal ve Aykut Demir'e ödenen haksız fesih bedelleri ile Mehmet Ekici'nin takımda tutulması nedeniyle yaklaşık 35 milyon 859 bin TL maliyet oluştuğu bildirildi.

TOPLAM ZARAR YAKLAŞIK 39 MİLYON 101 BİN TL

Ekici ile ilgili detaylarda, F.Bahçe'nin 2 milyon Euro bonservis teklifinde bulunduğu, buna karşılık kadro dışı bırakılan oyuncuya 2 milyon 592 bin TL maaş ödendiği vurgulandı. Raporun sonuç bölümünde fesihler ile Ekici'den kaynaklanan 35 milyon 859 bin TL'lik zarar ve kur farkının neden olduğu 3 milyon 242 bin TL'lik zararın (Yaklaşık 39 milyon 101 bin TL), dönemin başkanına rücu edilmesi gerektiği belirtildi.

RAPOR YARGIYA TAŞINIYOR TRABZONSPOR

Yönetim Kurulu, bağımsız denetim şirketinin incelemesini kamuoyu ile paylaşmasının ardından, bordomavili kulübün haklarının korunması doğrultusunda, raporda belirtilen hususların hukuksal boyuta taşınacağını açıkladı.