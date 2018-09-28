Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Trabzonspor'un 11'inde zorunlu değişiklik

'un 11'inde zorunlu değişiklik

Spor Toto Süper Lig’de oynadığı son iki maçtan da mağlubiyetle ayrılan , 7’nci hafta mücadelesinde sahasında konuk edeceği Kasımpaşa karşısından 3 puanla ayrılarak çıkışa geçmek istiyor. Bordo mavili takımda cezalı 'nın yerine Abdülkadir Ömür'ün oynaması bekleniyor.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2018 10:33
Trabzonspor'un 11'inde zorunlu değişiklik

Üst üste Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe karşısında aldığı mağlubiyetlerle ligde 12'nci sıraya gerileyen , yarın taraftarı önünde Kasımpaşa ile karşılaşacak. Üst sıralardan uzaklaşan bordo-mavililer, 12 puanla 3'üncü sırada bulunan rakibini mağlup ederek yükselişe geçmeyi hedefliyor. Saat 16.00'da Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

KADRO DEĞİŞİYOR

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, sarı kart cezalısı olması nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör bu oyuncunun yerinde Göztepe karşılaşmasında sağ kanatta kullandığı Abdülkadir Ömür'e forma şansı vermesi beklenirken, sağ kanatta ise Olcay Şahan'ın görev yapabileceği öğrenildi. Ayrıca sakatlığının ardından takıma dönen ve Hosseini'nin de bu maçta Mustafa Akbaş'ın yerine forma giyebileceği kaydedildi.

KASIMPAŞA İLE 19'UNCU RANDEVU

spor ile Kasımpaşa, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 19'uncu kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 18 maçta Trabzonspor'un 8, Kasımpaşa'nın 5 galibiyeti bulunuyor. 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 27 gol atarken, kalesinde 23 gol gördü.

Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i şu şekilde:
Onur- Pereira, Toure, Hosseini, Novak- Onazi, Sosa- Olcay, Abdülkadir, Nwakaeme- Burak
Sakat: Kamil Ahmet
Cezalı:
Bilet fiyatları: Kategori 6 (Kale Arkaları)? 20 TL??, Kategori 5 (Doğu 3) 30 TL, Kategori 4 (Doğu 2) ?35 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 40 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 45 TL, Kategori 1 (Batı 1) 55 TL, VIP Silver 120 TL, VIP Gold 150 TL, Platinum A-C Blok 240 TL, Platinum B Blok 270 TL, Misafir Tribünü: 25 TL.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'un 11'inde zorunlu değişiklik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN