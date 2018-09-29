Atiba oynarsa Medel stoper

Uzun bir aradan sonra Fenerbahçe derbisinde görev alan ve sonrasında 2 gün idmana çıkmayan Atiba'nın Kayseri
maçında oynayıp oynamayacağı bugün belli olacak. Atiba'nın durumu Beşiktaş
'ın savunma ve orta saha kurgusunu da etkileyecek. Kanadalı yıldızın oynaması halinde Medel
stopere geçecek. Oynamaması halinde ise Medel ön liberoda görev yaparken defansta Pepe'ye Roco eşlik edecek. Caner'in cezalı, Adriano'nun sakatlığı nedeniyle sol bek görevini Vida üstlenecek. RYAN BABEL YINE FORVETTE
6 golle Beşiktaş'ın en skorer ismi olan Ryan Babel
'in, geçen hafta oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından bugünkü Kayserispor maçında da sahaya forvet olarak çıkması bekleniyor. KAYSERI'DE 6 EKSIK
Deplasmanda bu akşam Beşiktaş'la karşılaşacak olan Kayserispor, eksikler nedeniyle sıkıntılı. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Sakıb Aytaç, Oğuzhan Berber
, Oleksandr Kucher, Deniz Türüç ve Hasan Hüseyin'in yanı sarı cezalı Şamil Çinaz, kadroya dahil edilmedi.