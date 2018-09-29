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Atiba oynarsa stoper

Güneş’in, maçında Kanadalı yıldızı sahaya sürmesi halinde Gary defansta görev yapacak

FATİH DOĞAN
FATİH DOĞAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2018
Atiba oynarsa Medel stoper
Uzun bir aradan sonra Fenerbahçe derbisinde görev alan ve sonrasında 2 gün idmana çıkmayan Atiba'nın maçında oynayıp oynamayacağı bugün belli olacak. Atiba'nın durumu 'ın savunma ve orta saha kurgusunu da etkileyecek. Kanadalı yıldızın oynaması halinde stopere geçecek. Oynamaması halinde ise Medel ön liberoda görev yaparken defansta Pepe'ye Roco eşlik edecek. Caner'in cezalı, Adriano'nun sakatlığı nedeniyle sol bek görevini Vida üstlenecek.

RYAN BABEL YINE FORVETTE
6 golle Beşiktaş'ın en skorer ismi olan 'in, geçen hafta oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından bugünkü Kayserispor maçında da sahaya forvet olarak çıkması bekleniyor.

KAYSERI'DE 6 EKSIK
Deplasmanda bu akşam Beşiktaş'la karşılaşacak olan Kayserispor, eksikler nedeniyle sıkıntılı. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Sakıb Aytaç, , Oleksandr Kucher, Deniz Türüç ve Hasan Hüseyin'in yanı sarı cezalı Şamil Çinaz, kadroya dahil edilmedi.
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Atiba oynarsa Medel stoper
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