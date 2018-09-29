Çaykur Rizespor: 7 - Fenerbahçe: 24

Çaykur Rizespor, 30 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılığını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongün yapacak. Ligde geride kalan 6 haftada Çaykur Rizespor 3 mağlubiyet, 3 beraberlik alırken, Fenerbahçe'nin ise geride kalan maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik 3 de mağlubiyeti bulunuyor.



40. RANDEVU

Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, bugüne kadar lig ve özel müsabakalar toplamında 39 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu karşılaşmalarda 7 kez Çaykur Rizespor sahadan galip ayrılırken, 24 kez ise Fenerbahçe galibiyet sevinci yaşadı. 8 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.



FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a karşı en farklı galibiyetlerini 1986-87 sezonunda 6-0'lık ve 1988-89 sezonunda 5-0'lık galibiyetlerle aldı.