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: 7 - : 24

, Süper Lig’in 7. haftasında evinde karşılaşacağı ile 40. kez karşı karşıya gelecek.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2018 11:00
Çaykur Rizespor: 7 - Fenerbahçe: 24

, 30 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda ile karşılaşacak. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılığını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongün yapacak. Ligde geride kalan 6 haftada Çaykur Rizespor 3 mağlubiyet, 3 beraberlik alırken, Fenerbahçe'nin ise geride kalan maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik 3 de mağlubiyeti bulunuyor.

40. RANDEVU

Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, bugüne kadar lig ve özel müsabakalar toplamında 39 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu karşılaşmalarda 7 kez Çaykur Rizespor sahadan galip ayrılırken, 24 kez ise Fenerbahçe galibiyet sevinci yaşadı. 8 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a karşı en farklı galibiyetlerini 1986-87 sezonunda 6-0'lık ve 1988-89 sezonunda 5-0'lık galibiyetlerle aldı.

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Çaykur Rizespor: 7 - Fenerbahçe: 24
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