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oynamadı, derbiyi kazandı

'nde (Seri A) 7. haftanın açılış mücadelesinde , konuk ettiği Lazio'yu 3-1 mağlup etti. Milli oyuncu maçta forma giyemedi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2018 18:49 Güncelleme Tarihi: 29.9.2018 19:29
Cengiz Ünder oynamadı, Roma derbiyi kazandı

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden , konuk ettiği Lazio'yu 3-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

Serie A'nın 7. haftası, Roma derbisiyle açıldı. Olimpiyat Stadı'nda Lazio'yu konuk eden Roma, 45. dakikada Lorenzo Pellegrini'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Lazio, 67. dakikada Ciro Immobile'nin ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Çabuk toparlanan Roma, 71. dakikada Aleksandar Kolarov, 86. dakikada Federico Fazio'nun fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Roma'da forma giyen milli oyuncu , karşılaşmayı yedek kulübesinden takip etti.

Bu sonuçla Roma, 11 puan ve maç fazlasıyla ligde 5'inci sıraya yükseldi. Lazio ise 12 puanla 4'üncü sırada kaldı.

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Cengiz Ünder oynamadı, Roma derbiyi kazandı
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