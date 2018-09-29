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siftah yaptı, 3 puanı aldı

7'nci hafta karşılaşmasında milli oyuncu 'un formasını giydiği kendi sahasında Fulham'ı 3-0 mağlup etti. Oyuna 55. dakikada giren milli yıldız 66. dakikada attığı golle İngiltere Premier Lig'de bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2018 20:30 Güncelleme Tarihi: 29.9.2018 20:35
Cenk Tosun siftah yaptı, Everton 3 puanı aldı

Goodison Park'ta oynanan mücadelede gol perdesini Gylfi Sigurdsson açtı. 52'nci dakikada penaltı atışından faydalanamayan İzlandalı futbolcu, 56'ncı dakikada sahneye çıkarak takımını 1-0 öne geçiren gole imza attı.

Maça yedek kulübesinde başlayan ve 55'inci dakikada Dominic Calvert-Lewin'in yerine oyuna dahil olan milli oyuncu , 66'ncı dakikada bu sezon Premier Lig'deki ilk golünü atarak farkı 2'ye çıkarttı: 2-0. Maçta son sözü ise yine Sigurdsson söyledi. Yıldız oyuncu 89'uncu dakikada kaydettiği golle skoru 3-0'a getirdi ve maçın skorunu tayin etti.

Bu sonuçla puanını 9'a yükseltirken, Fulham 5 puanda kaldı.

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Cenk Tosun siftah yaptı, Everton 3 puanı aldı
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