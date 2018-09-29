Cenk Tosun siftah yaptı, Everton 3 puanı aldı

Goodison Park'ta oynanan mücadelede gol perdesini Gylfi Sigurdsson açtı. 52'nci dakikada penaltı atışından faydalanamayan İzlandalı futbolcu, 56'ncı dakikada sahneye çıkarak takımını 1-0 öne geçiren gole imza attı.

Maça yedek kulübesinde başlayan ve 55'inci dakikada Dominic Calvert-Lewin'in yerine oyuna dahil olan milli oyuncu Cenk Tosun, 66'ncı dakikada bu sezon Premier Lig'deki ilk golünü atarak farkı 2'ye çıkarttı: 2-0. Maçta son sözü ise yine Sigurdsson söyledi. Yıldız oyuncu 89'uncu dakikada kaydettiği golle skoru 3-0'a getirdi ve maçın skorunu tayin etti.

Bu sonuçla Everton puanını 9'a yükseltirken, Fulham 5 puanda kaldı.