Hatayspor - Altınordu maçında galip yok

Spor Toto 1'inci Lig ekiperinden Hatayspor, sahasında konuk ettiği Orduspor ile 1-1 berabere kaldı. Hatay ekibinin golünü Selim Ilgaz kaydederken, Altınordu 81'inci dakikada Kemal ile karşılık verdi.



MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada Sinan'ın pasında topla buluşan Selim düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

80. dakika ceza alanı dışından topla buluşan Yılmaz Özeren'in şutu az farkla auta çıktı.

81. dakikada Hatayspor ceza alanı içerisinde topla buluşan Kemal Rüzgar, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1



Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Mert Güzenge xx, Emrah Ünal xx, Murat Altan xx

HATAYSPOR: Akın xxx, Mesut xx, Sadi xx, Yusuf xx, Murat xx, Kubilay xx, Hamza x (Tom dk. 85 ?), Selim xxx (Yılmaz Özeren dk. 61 x), Diallo xxx (Gökhan dk. 75 x) Caner xxx, Sinan xx



ALTINORDU: Erce xx, Hasan xx, Ali x (Yusuf dk. 72 x) Sinan xx, Oğulcan xx, Muhammed xx, Alican xx, Hüseyin xx (Kemal dk. 76 x), Anıl x (Sefa dk. 46 x), Murat xx, Serdar xx



Goller: Selim Ilgaz (dk. 16) (Hatayspor), Kemal Rüzgar (dk. 81) Altınordu

Sarı kartlar: Sinan Osmanoğlu, Sefa Yılmaz, Yusuf Acar (Altınordu), Hamza Gür, Mesut Çaytemel, Diallo, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli (Hatayspor)