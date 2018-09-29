Jesus-Firmino olsun oynatayım!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim
, 1-0'lık Erzurum galibiyeti için "İlk golü bulsak maçın skoru farklı olacaktı ama maalesef son vuruşlarda başarılı olamadık. Bunu teknikle, beceriyle nasıl ifade edeceğiz bilmiyorum. Hafif kalp çarpıntılı, hafif isyanlı bir zaman geçirdik"
yorumunu yaptı. Terim bir gazetecinin 'Feghouli'yi neden bu kadar uzun zaman oynatmadınız'
sorusuna tepki gösterip, "Bütün oyuncularımızın hazır olmasını istiyorum. Bazı yerlerde sıkıntılarımız da açık.
Ancak Galatasaray 3-0 kaybetmişse bu eleştirilmelidir. Oyuncu bazında eleştirmek bana mantıklı gelmiyor. Bizim hiç kimseyi kenara koyacak bir durumumuz yok. Yine deneyeceğim, yine deneyeceğim. Eren'den sonra merkezi ne yapabilirim? Eren olmayınca bir şey yapmak
zorundayız. Ben de bunu görmeden bilemem. Ben de isterim orada Jesus (M.City) ile Firmino (Liverpool) olsun, oynatayım"
dedi. Bu arada tecrübeli hoca, yeni sözleşmelerin TL üzerinden yapılacak olmasıyla ilgili de şu yorumu yaptı: "Türk oyunculara, yani bizim çocuklara TL verdik de, yabancıları ne yapacağız? Varsa adalet, herkes için vardır. Onu iyi irdelemek lazım. Kanun neyse tabii ki hepimiz uyarız. Bu ayaküstü cevaplanacak bir konu değil. Hep beraber oturup, doğru bir karar almak lazım." YÜZLEŞMEYİ DOĞRU YAPMALIYIZ
Terim, EURO 2024'ün Almanya'ya verilmesini şu sözlerle değerlendirdi: "Buradan çıkan mesajları iyi alıp, önce Almanya'yı tebrik edelim. 'Girdik, kaybettik, elimizden geleni yaptık' demek yeterli değil. EURO 2024'ü neden alamadığımızı tartışmaya açmalıyız. Yüzleşmeyi doğru yapmak lazım. Saklamadan, kaçınmadan, kaçırmadan doğru yapmalıyız. Şehirlerimizin hazırlığı, zemin gibi üzerinde durmamız gereken birçok konu var. Ben de isterdim EURO 2024'ü alalım. Üzüldüm... Neden alamadığımızı kendi içimizde konuşmamız lazım." 300
Fatih Terim, G.Saray'ın başında teknik adam olarak 300. maçına Erzurum karşısında çıktı. 197. galibiyetini alan tecrübeli hoca, Süper Lig tarihinde yer alan 71 takımın 54'ünden daha fazla maç kazandı.