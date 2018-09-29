Şenol Güneş o iddiaları yanıtladı

Spor Toto Süper Lig'in. 7. haftasında Beşiktaş Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kendi sahalarında oyun kontrolünün kendilerinde olduğu bir müsabaka olduğunu ifade ederek, "Gol yemedik, bu sevindirici. Sürekli zamanında beklenmeyen şekilde goller yedik. Bütün oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi ve 3 puanı aldık. Kayserispor ilk olarak iyi başlamıştı ama en iyi oynadığı dönemde kazandığı 3 puan daha sonra kaybetmelerini sağladı. Hem hocaları hem kadrosu iyi. Onların da daha iyi olacağını düşünüyorum" dedi.