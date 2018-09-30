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o iddiaları yanıtladı

'in 7. haftasında 'u 2-0 mağlup eden 'ta teknik direktör maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı son günlerde hakkında çıkan iddialara da yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 29.9.2018 23:08 Güncelleme Tarihi: 30.9.2018 01:50
Şenol Güneş o iddiaları yanıtladı

'in. 7. haftasında 'u 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü , kendi sahalarında oyun kontrolünün kendilerinde olduğu bir müsabaka olduğunu ifade ederek, "Gol yemedik, bu sevindirici. Sürekli zamanında beklenmeyen şekilde goller yedik. Bütün oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi ve 3 puanı aldık. Kayserispor ilk olarak iyi başlamıştı ama en iyi oynadığı dönemde kazandığı 3 puan daha sonra kaybetmelerini sağladı. Hem hocaları hem kadrosu iyi. Onların da daha iyi olacağını düşünüyorum" dedi.

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Şenol Güneş o iddiaları yanıtladı
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