Alanya 4. viteste

Aytemiz Alanyaspor
sahasında ağırladığı Akhisarpor'u 2-1 mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Yeni hocası Cihat Arslan'la ilk maçına çıkan Akhisar karşısında Güney ekibi maça hızlı başladı. 7. dakikada Efecan'ın ortasında Cisse kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi: 1-0.
34'te Cisse'nin kafa vuruşu bu kez direkten döndü. 70'te Lopes'e sert müdahalede bulunan Isaac Sackey, ikinci sarıdan atılarak takımını 10 kişi bıraktı. 82'de Efecan'ın ortasında oyuna yeni giren Fernandes, kaleciyi çalımlayarak farkı ikiye çıkardı: 2-0.
90+2'de Akhisar'ın ceza sahasının sol çaprazında kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Bilal'in ortasında Seleznov kafayla maçın skorunu belirledi: 2-1. POZİSYON ÜRETEMEDİK
Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, yeteri kadar üretken olamadıklarını belirtirken, "Ön gruptaki oyuncuların pozisyon üretememesi ve takıma katkı yapmaması, deplasmandan elimizin boş dönmemize neden oldu. Artık UEFA'ya bakacağız. Dönüşte Trabzonspor maçı var" dedi.