Başkan Cengiz dört fire verdi

Galatasaray
Olağanüstü Genel Kurul
u'nda Başkan Mustafa Cengiz
ve yönetimi talep ettiği 12 yetkiden 4'ünü üyelerden alamadı. Haliç Kongre Merkezi
'ndeki kongrede üyelerin çoğunluğu Mecidiyeköy Arsası
, Beyoğlu Binası
ve Galatasaray Adası için istenen yetki talebini reddetti. "Ben bu yetkileri kendim için istemiyorum. Galatasaray yönetimi olarak kulüp için istiyorum. Bu yetkiler için bana ya güveneceksiniz ya da güvenmeyeceksiniz'' diyen başkan Cengiz, tansiyonun yükseldiği Genel Kurul'da üyelerin sert eleştirileriyle karşılaştı. "Basketbol
A.Ş ve Voleybol A.Ş kurulması" maddesi de reddedilirken, Olağanüstü Genel Kurul sonunda geliri 115-gideri 377 milyon TL olan revize bütçe ise kabul edildi
. Cengiz, yetki konusunda istediğini tam olarak alamasa da görevine devam edecek. Ancak Genel Kurul'daki olumsuz tablo sonrasında 2-3 üyenin yönetiminden istifa etmeyi ciddi biçimde düşündüğü öğrenildi. "ADA NAMUSUMUZ"
Galatasaray Başkanı Cengiz, oylama öncesi şunları söylemişti: "Bizim istediğimiz yetkiyi Ünal Aysal
ve Dursun Özbek
de istedi, onlara verdiniz. Bunu saygıyla karşılarım ama iş yapamazsam da beni suçlamayın. Galatasaray Adası bizim namusumuz. 15 yıllık sorunu 4 aylık yönetim çözsün isteniyor. Galatasaray Adası ile ilgili sadece irtifak (üst kullanım) istiyoruz." MADDE MADDE OYLAMA 1-
Borçların yeniden yapılandırılması, borçlanma yetkisi, hisse senetlerinin değerlendirilmesi: OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ. 2-
Yeni
gayrimenkuller satın alınması, mevcut gayrimenkullerin değerlendirilmesi: OY ÇOKLUĞU ILE KABUL EDILDI. 3-
G.Saray
Kulübü bünyesinde bulunan tesislerin işletilmesi, kiralanması veya değerlendirilmesi için yetki: OY ÇOKLUĞU ILE KABUL EDILDI. 4-
Mecidiyeköy Arsası hakkında tasarrufta bulunulması: Oy çokluğu ile (364'e 249) REDDEDILDI. 5-
Beyoğlu'ndaki
arazinin değerlendirilmesi, işletilmesi ve proje geliştirilmesi: OY ÇOKLUĞU ILE (388'E 222) REDDEDILDI. 6-
Kemerburgaz yeni kamp tesisi arazisinin değerlendirilmesi, işletilmesi ve projelendirilmesi: OY ÇOKLUĞU ILE KABUL EDILDI. 7-
Ali
Sami Yen Spor Kompleksi yeni spor salonu: OY ÇOKLUĞU ILE KABUL EDILDI. 8-
Teknopark
projesi: KABUL EDILDI. 9-
G.Saray Adası'nın yeniden değerlendirilmesi ve işletilmesi: OY ÇOKLUĞU ILE REDDEDILDI. 10-
Riva
Okul Alanı hakkında tasarrufta bulunulması: OY ÇOKLUĞU ILE KABUL EDILDI. 11-
Basketbol A.Ş ve Voleybol A.Ş kurulması maddesi: OY ÇOKLUĞU ILE REDDEDİLDI. 12-
Kulüp üyelık
ücretlerinin arttırılması: OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDILDI
. (A Grubu 1.200, C
Grubu 2.500, D Grubu 5 bin ve E Grubu için 20 bin lira)