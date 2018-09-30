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Damien Comolli kimi istese sakatlandı

TANER KARAMAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2018
Damien Comolli kimi istese sakatlandı

döneminde sportif direktör Comolli'nin listesinde olan ve 'nin talip olduğu isimler tek tek sakatlanmaya devam ediyor. Son olarak önceki gün Emre Akbaba ve Aboubakar sakatlık yaşarken, daha önce de Wilshere (), Janssen (ayak parmağı), Fabian (diz), Bas Dost (diz), Yeri Mina (ayak bileği) ve Van Ginkel (diz) ciddi sakatlıklar yaşamıştı. Adı geçen oyuncuların uzun süre sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

SWANSEA, AYEW'İ GÖZDEN ÇIKARDI
Galler kulübü, en yüksek rakamı ödediği Ganalı oyuncuyu kadrosunda tutmayacak.

Sezon başında Fenerbahçe'nin Swansea City'den kiraladığı Andre Ayew'i Galler kulübü, elden çıkarmak için sarı lacivertlilere kolaylık sağlayacak. 'te mücadele eden Swansea, hem 'e yükselmek hem de ekonomik yapıyı düzeltmek için maaş skalasında düzenlemeye gideceğini açıkladı. Bu nedenle de takımda en yüksek maaşı alan Ayew'i kadrosunda düşünmüyor. Ayew'in, Fenerbahçe forması ile 6 maçta 2 golü bulunuyor.

ALPER&SOLDADO KADRODA YOK
Fenerbahçe'de Çaykur spor maçıyla bu sezon bir ilki yaşanacak. Sarılacivertlilerin, bugün oynayacağı mücadeleye maçının 11'iyle çıkması bekleniyor. Skrtel sakatlığının devam etmesi nedeniyle Rize'ye götürülmezken, Hollandalı teknik adam Cocu, ile 'yu kadroya almadı. İki oyuncunun da herhangi bir sakatlığı bulunmazken, kararın teknik olarak alındığı belirtildi. Başkan ile yönetim kurulu üyeleri takımla birlikte Rize'ye gitti.

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Damien Comolli kimi istese sakatlandı
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