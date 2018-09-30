Damien Comolli kimi istese sakatlandı

Transfer döneminde sportif direktör Comolli'nin listesinde olan ve Fenerbahçe'nin talip olduğu isimler tek tek sakatlanmaya devam ediyor. Son olarak önceki gün Emre Akbaba ve Aboubakar sakatlık yaşarken, daha önce de Wilshere (ayak bileği), Janssen (ayak parmağı), Fabian (diz), Bas Dost (diz), Yeri Mina (ayak bileği) ve Van Ginkel (diz) ciddi sakatlıklar yaşamıştı. Adı geçen oyuncuların uzun süre sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

SWANSEA, AYEW'İ GÖZDEN ÇIKARDI

Galler kulübü, en yüksek rakamı ödediği Ganalı oyuncuyu kadrosunda tutmayacak.

Sezon başında Fenerbahçe'nin Swansea City'den kiraladığı Andre Ayew'i Galler kulübü, elden çıkarmak için sarı lacivertlilere kolaylık sağlayacak. İngiltere Championship'te mücadele eden Swansea, hem Premier Lig'e yükselmek hem de ekonomik yapıyı düzeltmek için maaş skalasında düzenlemeye gideceğini açıkladı. Bu nedenle de takımda en yüksek maaşı alan Ayew'i kadrosunda düşünmüyor. Ayew'in, Fenerbahçe forması ile 6 maçta 2 golü bulunuyor.

ALPER&SOLDADO KADRODA YOK

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçıyla bu sezon bir ilki yaşanacak. Sarılacivertlilerin, bugün oynayacağı mücadeleye Beşiktaş maçının 11'iyle çıkması bekleniyor. Skrtel sakatlığının devam etmesi nedeniyle Rize'ye götürülmezken, Hollandalı teknik adam Cocu, Alper ile Soldado'yu kadroya almadı. İki oyuncunun da herhangi bir sakatlığı bulunmazken, kararın teknik olarak alındığı belirtildi. Başkan Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri takımla birlikte Rize'ye gitti.