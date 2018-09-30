Fuat Çapa: Onların işini açıkçası biz daha kolaylaştırdık

Spor Toto 1.Lig'in 7'inci haftasına Eskişehirspor, deplasmanda Adana Demirspor'a 4-0 mağlup oldu.

Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Fuat Çapa, "Beklemediğimiz bir sonuç oldu. Rakibin ne kadar güçlü olduğu zaten biliyoruz. Bir taraftan 20 olan bir takım var. Diğer tarafta 28 olan takım var. Hem de bu ligin üzerinde olan oyunculara sahip bir takım var. Onların işini açıkçası biz daha kolaylaştırdık. İlk 15 dakika çok korkak başladık. Gereksiz top kayıpları, gereğinden fazla geriye yaslanma. Bunu yaptığınız zaman elinizde Pote gibi bir oyuncu var ise değerlendirirsiniz. Rakibimiz de bunu çok iyi şekilde değerlendirdi" dedi.

Çapa, bugün ne yaparlarsa yapsınlar istedikleri oyunu oynama şanslarının olmadığını vurgulayarak, "Oyun kurarken çok basit top kaybettik. Tekrar topun arkasında kaldık. Rakibe çok fazla alan bıraktık. Bizim ilk devre için belirlememiz yaklaşık 14-15 puan. Bugüne kadar oynamış olduğumuz karşılaşmanın 7 tanesini ilk 6 içerisinde bulunan takımlarla oynadık. İkinci devrede de süreç ne gösterecek birlikte göreceğiz" ifadelerini kaydetti.