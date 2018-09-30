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'da Porto maçı hazırlıkları sürüyor

Sakatlığı bulunan saha çalışmasına, ise koşuya başladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2018 14:21
Galatasaray'da Porto maçı hazırlıkları sürüyor

Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci haftasında Portekiz temsilcisi Porto ile çarşamba günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

'nde teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman basına kapalı gerçekleştirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, idmanın, 'in 7. haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyen futbolcular ile giymeyenlerin farklı nabız aralıklarındaki aerobik koşusuyla başladığı bildirildi.

İlk grupta yer alan oyuncuların soğuma hareketlerinin ardından antrenmanı tamamladığı, ikinci gruptaki futbolcuların ise dar alanda dayanıklılık çalışması yaptığı kaydedildi. Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı aktarıldı.

Açıklamada, sakatlığı bulunan 'ın tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde saha çalışmasına başladığı belirtildi. 'un ise tedavisinin ardından koşulara başladığı vurgulandı.

Galatasaray, Porto karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

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Galatasaray'da Porto maçı hazırlıkları sürüyor
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