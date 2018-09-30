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'in 7. haftasında sahasına 'u konuk ediyor.

Giriş Tarihi: 30.9.2018 16:02 Güncelleme Tarihi: 30.9.2018 16:02
Göztepe - Atiker Konyaspor [CANLI]

'in 7. haftasında sahasına 'u konuk ediyor.

Saat 16:00'da başlayan maç Bornova İlçe Stadı'nda oynanıyor. Maçı yönetiyor. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanan karşılaşmayı sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.

GÖZTEPE 0-0 ATİKER KONYASPOR

İLK 11'LER

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Traore, Alpaslan, Borges, Castro, Halil, Yasin, Jarome

Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim, Uğur Demirok, Ferhat, Jevtovic, Jonsson, Milosevic, Ömer Ali, Fofana, Yatabare

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Göztepe - Atiker Konyaspor [CANLI]
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