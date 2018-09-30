Göztepe - Atiker Konyaspor [CANLI]

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe sahasına Atiker Konyaspor'u konuk ediyor.
Saat 16:00'da başlayan maç Bornova İlçe Stadı'nda oynanıyor. Maçı Mete Kalkavan yönetiyor. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanan karşılaşmayı sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.
GÖZTEPE 0-0 ATİKER KONYASPOR
İLK 11'LER
Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Traore, Alpaslan, Borges, Castro, Halil, Yasin, Jarome
Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim, Uğur Demirok, Ferhat, Jevtovic, Jonsson, Milosevic, Ömer Ali, Fofana, Yatabare