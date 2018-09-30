Phillip Cocu basın toplantısında soru kabul etmedi

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-0 kaybeden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Phillip Cocu, "12 dakika içerisinde maçı kaybettik zaten. Üç golü 12 dakikalık periyot içerisinde yedik." dedi.

"RAKİBİMİZ DAHA AGRESİFTİ"

Cocu, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, bekledikleri gelişimi sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Daha iyi bir maç çıkarmayı umduklarını kaydeden Cocu, "Beşiktaş'a karşı iyi bir oyun oynamıştık. İyi veya kötü futbol oynayabilirsiniz ama esas mesele doğru davranıştır. Sahada o davranışları gösterebilmektir. İlk yarıda bir bize bir de rakibimize bakıyorum. Rakibimizi kazanmak için daha arzulu ve agresifti. 12 dakika içerisinde maçı kaybettik zaten. Üç golü 12 dakikalık periyot içerisinde yedik." diye konuştu.

"TARAFTARLARIMIZINDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"

İkinci yarıda oyunu telafi etme gayretinde olduklarını vurgulayan Cocu, şöyle devam etti:

"Kazanma arzusu içerisinde olan bir takım gördük. Bunu maçın en başında yapmalısınız. Her maçı aynı şekilde yapmalısınız. Hem performansımızla hem de gelişimimiz ile ilgili çok büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Bulunduğumuz durumu düşünürsek herkes üzerine düşeni yapmalı. Herkes bu takımın bir parçası olduğundan dolayı. Taraftarımızdan özür diliyorum. Buraya gelen herkesten özür diliyorum. Böyle olmamalıydı. Bizim oynamamız gereken futbol bu değil."

Hollandalı teknik adam, basın toplantısında soru kabul etmedi.