Sonunda aşk kazandı

EL YOK GOL VAR

Beşiktaş'ın Quaresma ile bulduğu gol öncesindeki pozisyonda Gökhan Gönül'ün eli ile topun teması vardı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, uyarı üzerine VAR'a başvurdu. Pozisyonu izledikten sonra teması çarpma olarak değerlendirerek, golü verdi.

KARİUS İLK KEZ GOL YEMEDİ

Beşiktaş formasıyla 5. maçına çıkan Loris Karius, ilk defa kalesini gole kapattı. Dün akşamki mücadelede üç kurtarışa imza atan Alman eldiven, daha önce oynadığı 3 lig müsabakasında 3 gol yerken, siyah-beyazlı takım bu karşılaşmaların birisini kazanıp, ikisinden beraberlikle ayrılmıştı. Kara Kartal, kaleyi Karius'un koruduğu UEFA Avrupa Ligi grup maçında ise Sarpsborg'u 3-1 mağlup etmişti.

HER ZAMAN SAHADA OLMAK İSTİYORUM

Kayserispor maçının açılış golünü kaydeden Vagner Love, "Her zaman takımın bir parçası olarak sahada kalmak ve takıma yardımcı olmak istiyorum. Tabii ki teknik direktörümüz Şenol Güneş'in tercihi önemli. Şans verdiği sürece elimden gelenin en iyisini yapacağım. Gol attığım için çok mutluyum, umarım devamı gelir. Bunun için çok çalışıyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan Vagner Love, siyah-beyazlı formayla 11'de başladığı 5. Süper Lig maçında ilk kez rakip fileleri havalandırdı. Diğer 3 golü ise oyuna sonradan girdiği maçlarda geldi.

QUARESMA: OYNADIKÇA GÜVEN BULUYORUM

Kulüp kariyerinde 593. maçındaki 100. golünü atan Quaresma, kazandıkları ve skora katkı sağladığı için mutlu olduğunu söyledi. Portekizli yıldız, "Yeni başladık sayılır. Sezon öncesi hazırlıklara tam katılamadığım için eksiklerim vardı. İnsan oynadıkça güven kazanıyor" dedi. Quaresma oğluyla ilgili soruya, "Umarım benden daha iyi olur. Ancak öncelikle okuması lazım. Ben hep arkasındayım" cevabını verdi.