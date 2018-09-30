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: "Kazanmak güzel"

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Bursaspor'u 2-0 yenen Demir Grup spor'un teknik direktörü , galibiyet nedeniyle takımını kutladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2018 16:47
Tamer Tuna: Kazanmak güzel
Demir Grup spor Teknik Direktörü , maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 5 maçtır kazanamadıklarını hatırlattı.

Bursaspor gibi özellikle mücadele gücü yüksek bir takıma karşı alınan galibiyetin önemli olduğunu vurgulayan Tuna, topa sahip olma ve pozisyona girme oranlarında ligin en iyi takımlardan olduklarına dikkati çekti.

Bursaspor karşısında da bu anlamda üstün olduklarını dile getiren Tamer Tuna, "Kazanmak güzel, oyuncularımızı, taraftarımız tebrik ediyorum." dedi.

Karşılaşmada Sivasspor'a galibiyeti getiren 2 golü kaydeden Robinho ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Tuna, "Robinho bugün olması gerektiği gibiydi. Geçen haftalarda bu tip pozisyonlar bulup gole çevirememişti, bugün gole çevirdi. Çok özel bir oyuncu." diye konuştu.

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Tamer Tuna: "Kazanmak güzel"
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