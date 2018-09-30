Yassine Benzia kimdir ve Benzia kaç yaşında?

Yassine Benzia, geçtiğimiz sezon Fransa'nın Lille takımında forma giydi. Transfer döneminin sona ermesine çok kısa bir süre kala ise sarı lacivertli takıma kiralandı. Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor karşısında ilk maçına çıkan yıldız oyuncu performansı ile taraftarın gönlünü kazanmayı başardı. Bu önemli maçında ardından Benzia, hakkında sosyal medyada övgü dolu sözler paylaşıldı. Yassine Benzia biyografisi hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler hemen aşağıdan öğrenebilirler. Yassine Benzia kimdir ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

YASSİNE BENZİA KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA?

Cezayir asıllı Fransız futbolcu olan Yassine Benzia, futbola profesyonel anlamda Olympique Lyon takımında başlamıştır. Bu kariyerinin ardından Lille takımına transfer olan Yassine Benzia, son günlerde ise Fenerbahçe ile anılıyor.

Yassine Benzia, 8 Eylül 1994 tarihinde Fransa'nın Saint-Aubin-les-Elbeuf kentinde dünyaya geldi. Futbola Saint-Aubin F.C'e amatör olarak başlayan Benzia, sonra sırasıyla Oissel, R.C. Caudebecais, U.S. Quevilly takımlarında forma giymiştir. Profesyonel anlamda ilk sözleşmesi ise Olympique Lyon'da forma giymiştir. 2015 yılında Fransa'nın Lille takımına 1 milyon Euro bedelle transfer olan oyuncunun abisi de futbolcudur.

Orta saha mevkisinde forma giyen Yassine Benzia, ihtiyaç halinde sağ kanat ve santrafor mevkisinde de forma giyebilmektedir. 1,78 boyuna sahip olan Benzia, sağ ayağına hakimdir.