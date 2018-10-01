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’a rakip dayanmıyor

Giriş Tarihi: 1.10.2018
Boluspor’a rakip dayanmıyor
Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında , İstanbulspor'u deplasmanda 3-1 yenerek puanını 19'a yükseltti. Konuk ekip, 4. dakikada Akabueze ile öne geçti. 10'da Ümit, farkı ikiye çıkardı. 42'de Melih'in ceza alanı dışından attığı golle spor, soyunma odasına 3-0 önde gitti. İkinci yarıda tempo düşüren Boluspor, karşısında İstanbul, 56'da Cajic ile farkı ikiye indirse de başka gol olmadı ve maç 3-1 bitti.

Adana Demir-Eskişehir: 4-0
Evinde Eskişehirspor'u farklı yenen Adana Demir, üst üste 3. galibiyetini aldı. Mavi Şimşekler'in gollerini Kage, Galip, Mehmet (kk) ve Berk attı.

Gençlerbirliği-Afyonspor: 1-0
Başkent ekibi, ligde kusursuz gidişatını Afjet Afyonspor önünde de sürdürdü. Gençler, Jailton'un 70. dakikada attığı golle 7'de 7 yaptı.

Balıkesir Baltok-Altay: 2-1
Balıkesirspor Baltok, Altay'ı 2-1 yendi ve 2 hafta sonra kazandı. Ev sahibi, 44'te Uğur'la öne geçti. 61'de Altay, Özgür ile beraberliği yakalasa da Balkes, 68'de Otoo ile 3 puanı aldı.
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Boluspor’a rakip dayanmıyor
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