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spor eksik çalıştı

spor, 'in 8. haftasında Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2018 18:35
Bursaspor eksik çalıştı

Teknik Direktör Samet Aybaba gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman dar alanda oynanan kontrol pas oyunuyla devam etti. Sivasspor maçında forma giyen oyuncular antrenmanı düz koşularla tamamladı.

EKSİKLİKLER ÇOK

Hafif sakatlıkları bulunan ve Tunay Torun kondisyon salonunda çalışırken, kasık adalesindeki sertlik devam eden Bogdan Stancu fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Cybex testine giren Staphane Badji ve Sivasspor maçında sakatlanan Henri Saivet antrenmanda yer almadı. Saivet'in durumu çekilecek MR'ın sonunda netlik kazanacak.

Yeşil-beyazlılar, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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Bursaspor eksik çalıştı
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