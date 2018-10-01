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Başkanı :"Frey'i yetersiz bulduk"

Başkanı , ’de forma giyen Frey'in sezon başında kendilerine önerildiğini söyleyerek, "Frey ile ilgili bize teklif edildi. Kendisini izledik ancak beğenmedik. Zaten listemizde 6. sıradaydı" dedi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2018 13:23 Güncelleme Tarihi: 1.10.2018 13:25
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan:Frey'i yetersiz bulduk

Başkanı , gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Teknik direktör değişikliğinin ardından takımın çok iyi bir yola gireceğine inandığını söyleyen Doğan, "Bu hafta Galatasaray deplasmanında iyi bir futbol ortaya koyduk. Ancak 1-0 kaybettik. Sezon başında bu skorların telafisi mümkün. Hoca değişikliğiyle beraber daha iyi konuma geleceğimize inanıyorum" diye konuştu.

"FREY'İ BEĞENMEDİK"

'nin İsviçre'nin Zürih takımından transfer ettiği 'in sezon öncesinde kendilerine önerildiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan, "Transfer döneminde Frey ile ilgili bize teklif edildi. Kendisini izledik ancak beğenmedik. Zaten listemizde 6. sıradaydı ve önünde 5 opsiyon daha vardı. Yetersiz bulduğumuz için transfer girişimi dahi yapmadık" ifadelerini kullandı.

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan:"Frey'i yetersiz bulduk"
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