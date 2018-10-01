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’un hasretini bitirdi

Ligde 5 maçtır kazanamayan , bu sezon galibiyeti bulunmayan ’u Brezilyalı yıldızı ’nun dublesi ile geçti

Giriş Tarihi: 1.10.2018
Sivasspor’un hasretini Robinho bitirdi
Demir Grup evinde 'u, bu sezonki ilk gollerini atan ile 2-0 yenip ligdeki ikinci galibiyetini aldı. 7. haftada da kazanamayan Bursaspor ise 5 puanda kaldı. 34. dakikada sol taraftan aldığı topla çok iyi hareketlenen Robinho, Bursaspor savunmasının boş bıraktığı alandan ilerleyerek topu filelere gönderdi: 1-0. 58'de Furkan Soyalp'in kullandığı serbest vuruşta, Chedjou'nun kafa vuruşunda top kaleci Ali Şaşal'da kaldı. 90'da Ziya Erdal'ın uzun topunda savunmanın arkasına sarkan Robinho maçın skorunu belirledi: 2-0.

Geçen sezonu 14 maçta 4 gol 2 asistle tamamlayan 34 yaşındaki Robinho, bu sezon ilk gollerini dün kaydetti.

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Yeni sezona teknik direktör ile başlayan ve ligde henüz galibiyeti bulunmayan Bursaspor'un 3 puan hasreti 135 güne çıktı.
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Sivasspor’un hasretini Robinho bitirdi
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