Sivasspor’un hasretini Robinho bitirdi

Demir Grup Sivasspor
evinde Bursaspor
'u, bu sezonki ilk gollerini atan Robinho
ile 2-0 yenip ligdeki ikinci galibiyetini aldı. 7. haftada da kazanamayan Bursaspor ise 5 puanda kaldı.
34. dakikada sol taraftan aldığı topla çok iyi hareketlenen Robinho, Bursaspor savunmasının boş bıraktığı alandan ilerleyerek topu filelere gönderdi: 1-0. 58'de Furkan Soyalp'in kullandığı serbest vuruşta, Chedjou'nun kafa vuruşunda top kaleci Ali Şaşal'da kaldı. 90'da Ziya Erdal'ın uzun topunda savunmanın arkasına sarkan Robinho maçın skorunu belirledi: 2-0.
Geçen sezonu 14 maçta 4 gol 2 asistle tamamlayan 34 yaşındaki Robinho, bu sezon ilk gollerini dün kaydetti. 135
Yeni sezona teknik direktör Samet Aybaba
ile başlayan ve ligde henüz galibiyeti bulunmayan Bursaspor'un 3 puan hasreti 135 güne çıktı.