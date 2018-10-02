Başak zirveden düştü

Süper Lig
'de 7'nci haftanın perdesi dün akşam kapanırken, Yeni Malatya ile evinde 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir
liderliği yeniden Galatasaray'a devretti. Maça ev sahibi etkili başlasa da yakaladığı pozisyonlarda Farnolle'yi geçemedi. 30. dakikada ise Malatyaspor golü buldu.
Aleksic, kornerden ortaladı, Mina altıpasa indirdi, Boutaib kafa vuruşuyla uzak köşeyi buldu: 0-1. İlk yarı bu skorla sona ererken ikinci 45 dakika Yeni Malatya'nın sahasında oynandı. Başakşehir, kurduğu baskıya rağmen Mina ve Sadık'ın yan toplardaki başarısı nedeniyle pozisyon bulmakta zorlandı. Abdullah Avcı
'nın ekibinin imdadına 71. dakikada Visca yetişti. İrfan Can Kahveci'nin ortasında arka direkte topla buluşan Boşnak yıldız, forvetleri kıskandıracak kalitede bir kafa vuruşuyla skoru belirledi: 1-1.
Abdullah Avcı ile tartışan Malatyasporlu Adem Büy��k, "Çok iyi hoca olabilirsiniz ama kimse rakip takımın kaptanına vuramaz" dedi. Başakşehir Teknik Direktörü Avcı ise, "O benim muhatabım değil. Daha önce özür dilemişti, özür dilemeye devam etsin" cevabını verdi.