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Jahovic'in cezası belli oldu

PFDK, Atiker 'un futbolcusu 'e 2 maç ceza verdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2018 16:45
Jahovic'in cezası belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Atiker 'un futbolcusu Adis Jahovic'e 2 maç ceza verdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada PFDK'nin, Atiker spor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Amasyaspor'la oynadığı maçta kırmızı kart gören Jahovic'e 2 maç ceza verdiği belirtildi. Ayrıca Makedon futbolcuya 13 bin lira da para cezası uygulandığı aktarıldı.

Kurulun, Spor Toto 1. Lig ekibi Afjet Afyonspor'un teknik direktörü Serhat Gülpınar'a da Ziraat Türkiye Kupası'nda Siirt İl Özel İdaresi'yle oynanan maçta müsabaka hakemine fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 maç ceza verdiği ifade edildi.

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Jahovic'in cezası belli oldu
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