Mustafa Denizli Süper Lig’e geri döndü

Süper Lig
'de ilk 4 maçını kazanarak büyük sükse yapan ancak sonra üst üste 3 yenilgi alan Kasımpaşa
'da teknik direktör Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı. Kasımpaşa, Özdeş'in yerine Mustafa Denizli
ile prensipte anlaştı. Denizli dün Kasımpaşa'nın Kemerburgaz Tesisleri'ni de gezerken, tarafların bugün bir araya gelerek sezon sonuna dek sözleşme imzalaması bekleniyor. 69 yaşındaki Denizli, kariyerinde milli takım hariç 11 kulübü, G.Saray, Kocaelispor, F.Bahçe, Beşiktaş, Ç.Rizespor, Eskişehir, Aachen, Persepolis, Piroozi, Pas Teheran ve Lankaran'ı, çalıştırırken, üç büyükleri şampiyon yapan tek teknik direktör oldu. Denizli ayrıca G.Saray ile o zamanki adıyla Şampiyon Kulüpler'de yarı finale çıkmıştı.