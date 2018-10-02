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’e geri döndü

Kemal Özdeş ile yollarını ayıran , sezon sonuna kadar ile anlaştı. Tecrübeli çalıştırıcı böylece 2 yıl sonra ’e döndü

Giriş Tarihi: 2.10.2018
Mustafa Denizli Süper Lig’e geri döndü
'de ilk 4 maçını kazanarak büyük sükse yapan ancak sonra üst üste 3 yenilgi alan 'da teknik direktör Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı. Kasımpaşa, Özdeş'in yerine ile prensipte anlaştı. Denizli dün Kasımpaşa'nın Kemerburgaz Tesisleri'ni de gezerken, tarafların bugün bir araya gelerek sezon sonuna dek sözleşme imzalaması bekleniyor. 69 yaşındaki Denizli, kariyerinde milli takım hariç 11 kulübü, G.Saray, Kocaelispor, F.Bahçe, Beşiktaş, Ç.Rizespor, Eskişehir, Aachen, Persepolis, Piroozi, Pas Teheran ve Lankaran'ı, çalıştırırken, üç büyükleri şampiyon yapan tek teknik direktör oldu. Denizli ayrıca G.Saray ile o zamanki adıyla Şampiyon Kulüpler'de yarı finale çıkmıştı.

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Mustafa Denizli Süper Lig’e geri döndü
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