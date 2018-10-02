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Prosinecki, Süper Lig'den 4 ismi davet etti

A Milli Futbol Takımımızın 11 Ekim Perşembe günü hazırlık maçında karşılaşacağı Bosna-Hersek'in Türkiye ve Kuzey İrlanda maçları aday kadrosu açıklandı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2018 11:23
Prosinecki, Süper Lig'den 4 ismi davet etti

Süper Lig'de top koşturan BB Erzurumsporlu Ibrahim Sehic, Atiker Konyasporlu Deni Milosevic, Medipol Başakşehirli Riad Bajic ve Edin Visca da kadroda dahil edildi.

Bosna-Hersek Milli Takımı Teknik Direktörü tarafından belirlenen aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Ibrahim Sehic, Asmir Begovic, Vedran Kjosevski

Defans: Darko Todorovic, Ognjen Vranjes, Toni Sunjic, Ermin Bicakcic, Ervin Zukanovic, Eldar Civic, Bojan Nastic

Orta Saha: Muhamed Besic, Gojko Cimirot, Miralem Pjanic, Elvis Saric, Rade Krunic, Goran Zakaric, Haris Duljevic, Edin Visca, Sanjin Prcic, Deni Milosevic

Forvet: Edin Dzeko, Kenan Kodro, Riad Bajic

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Prosinecki, Süper Lig'den 4 ismi davet etti
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