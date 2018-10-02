Prosinecki, Süper Lig'den 4 ismi davet etti

Süper Lig'de top koşturan BB Erzurumsporlu Ibrahim Sehic, Atiker Konyasporlu Deni Milosevic, Medipol Başakşehirli Riad Bajic ve Edin Visca da kadroda dahil edildi.
Bosna-Hersek Milli Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki tarafından belirlenen aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:
Kaleci: Ibrahim Sehic, Asmir Begovic, Vedran Kjosevski
Defans: Darko Todorovic, Ognjen Vranjes, Toni Sunjic, Ermin Bicakcic, Ervin Zukanovic, Eldar Civic, Bojan Nastic
Orta Saha: Muhamed Besic, Gojko Cimirot, Miralem Pjanic, Elvis Saric, Rade Krunic, Goran Zakaric, Haris Duljevic, Edin Visca, Sanjin Prcic, Deni Milosevic
Forvet: Edin Dzeko, Kenan Kodro, Riad Bajic