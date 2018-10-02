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Takım arkadaşları, ve 'a sahip çıktı

'da alınan kötü sonuçların ardından 3 haftalığına kadro dışı bırakılan ve 'ın durumu için 4 futbolcu Teknik Direktör ile görüştü.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2018 14:53 Güncelleme Tarihi: 2.10.2018 15:12
Takım arkadaşları, Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp'a sahip çıktı

Yeşil-beyazlı takımda Sivasspor maçının ardından Teknik Direktör bazı futbolculara yaptırım uygulanacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından 'da performansları sebebiyle ve 3 haftalığına kadro dışı bırakıldı. Bu olayın ardından yeşil-beyazlı takımın iki genç kaptanı Ertuğrul Ersoy, Okan Kocuk ile birlikte Barış Yardımcı ve Diafra Sakho tüm takım için, Samet Aybaba ile görüşme gerçekleştirdi. Futbolcular, Aybaba ile Erdoğan ve Soyalp'in durumları hakkında konuşarak, Sivasspor yenilgisinden sadece bu iki oyuncunun sorumlu olmadığını dile getirdi. Takım arkadaşlarının arkasında olduklarını gösteren futbolcuların durumu Aybaba'yı da memnun etti.

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Takım arkadaşları, Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp'a sahip çıktı
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