Ya şampiyonluk maçı olsaydı!

Var uygulaması doğrularıyla, yanlışlarıyla devam ediyor. Belki hakem hatalarını azaltıyor ama çifte standart büyük tartışma konusu. Mesela Galatasaray-Erzurum maçında Rodrigues'in arkadan formasının çekilip düşürülmesi penaltı.
Hakem görmedi. Olabilir,
zaten VAR sistemi hakemin göremeyişi
üzerine kurulu. Söz konusu pozisyonda VAR
hakemi Hüseyin Göçek
hiçbir müdahalede
bulunmadı. Yine ona göre bu çekilme penaltı
değil. Ama bu karar, yani VAR'ın oyunu durdurup hakeme 'tekrar izle' talimatı vermemesi kabul edilebilir gibi değil.
Benzeri pozisyonu daha hafifiyle Trabzon- Kasımpaşa maçında yaşadık. Ama aynı maçta VAR çok doğru bir uygulama da yaptı. Burak Yılmaz
ceza sahası çizgisinin hemen yanında yani dışarıda düşürüldü. Hakem Ali Palabıyık
penaltı verdi, ama VAR sistemi doğru bir uygulama ile 10-15 saniye içinde Palabıyık'ın bu yanlış kararını düzeltebildi.
Sonuçta baktığımızda VAR, hataları aşağı indiriyor. Ama özellikle şu örneği vermek isterim. Ya Galatasaray-Erzurum maçı şampiyonluk maçı olsaydı ve maç 0-0 bitseydi,
Rodrigues'in düşürülmesini MHK, hakemler ve özellikle VAR sistemi spor kamuoyuna nasıl anlatabilecek? Beşiktaş
-Kayseri maçında hakem, VAR uygulamasını mükemmel kullandı. Beşiktaş'ın ikinci golünden önce top çok yakın mesafeden doğal konumda Gökhan'ın eline çarpıyor. Yani sadece çarpma.
Top 60-70 metre gidip gol oluyor. Hakem kararı tekrar inceleyip tekrar gole hükmediyor ki yüzde 100 doğru karar
. Aynı maçta Gökhan'ın Umut'u ceza alanı dışında çekip düşürmesi var. Karar faul olmalıydı ama VAR sistemi bu tür pozisyonlarda devreye giremiyor. Şayet söz konusu pozisyonda karar kırmızı kart olsaydı o zaman devreye girecekti ki Gökhan'ın Umut'u çekip düşürmesi bariz gol şansı değil, sadece sarı kart olmalıydı.