Gelenek bozulmadı

BUGÜN NELER OLDU

Sporseverlerin değişmeyen adresi, Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı olma özelliğini sürdürmeye devam ediyor. 34 aydır zirvedeki yerini koruyan A Spor, Eylül ayında da birinciliği kimseye kaptırmadı.A Spor, Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığıAvrupa'nın en önemli sezon öncesi hazırlık turnuvalarından biri haline gelenA Spor'dan takip ettiler.