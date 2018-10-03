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: "İlk galibiyetimizi Fenerbahçe’den aldığımız için ayrı bir mutluyuz"

kalecisi , sezonda ilk galibiyetlerini Fenerbahçe karşısında aldıklarından dolayı ayrıca mutlu olduklarının altını çizdi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018 12:01
Gökhan Akkan: İlk galibiyetimizi Fenerbahçe’den aldığımız için ayrı bir mutluyuz

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenmanda düz koşunun ardında pas çalışmalarıyla devam etti.

Yeşil-Mavililer kondisyon hareketlerinin ardından çift kale maç yaptı. Karadeniz ekibinin kalecisi antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akkan, yaptığı açıklamada sezonun ilk galibiyetini Fenerbahçe'den almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek "Sezona şansız bir şekilde başladık. Bu şanssızlığımızı bir yerde kıracaktık. Fenerbahçe maçında takım olarak da taraftar olarak da iyi bir inanmışlık vardı. Bu olay da sahaya yansıdı. Maça iyi bir şekilde başladık. Onun havası ve taraftarlarımızın bize verdiği itici destekle ilk yarıyı güzel bir şekilde bitirdi. İkinci yarıda aynı arzuyla tempoyla bitirdik ve bu bize galibiyeti getirdi. İlk galibiyetimizi Fenerbahçe'den aldığımız için ayrı bir mutluyuz. İnşallah önümüzdeki Kayseri maçında da galibiyetle ayrılarak, daha iyi yerlere geleceğiz" şeklinde konuştu.

"ÜLKEMİZİ TEMSİL ETMEK GURUR VERİCİ"

23 yaşındaki file bekçisi, Bosna Hersek ile önümüzdeki hafta 'de oynanacak özel maç için A Milli Takım kadrosuna alınması ile ilgili olarak ise "Milli takım bir oyuncunun çıkabileceği en üst seviye olarak gözüküyor. Milli takıma seçilmem benim için çok ayrı bir mutluluk. Ülkemizi temsil etmek çok gurur verici. Önümüzde Rize'de bir maçımız var. İnşallah orada da seçilip Rize'de olmak nasip olur" ifadelerini kullandı.

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Gökhan Akkan: "İlk galibiyetimizi Fenerbahçe’den aldığımız için ayrı bir mutluyuz"
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