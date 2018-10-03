Hayrettin Hacısalihoğlu: Gösteri olsun’ diye yapmadık

Trabzonspor'un bağımsız denetim şirketi tarafından hazırlanan mali raporu ilgili asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu açıklama yaptı. Hacısalihoğlu, camianın yaşananları iyi analiz etmesi gerektiğini söyledi.

"Biz bunu gösteri olsun diye yapmadık" diyen Hacısalihoğlu, "Bir yanlışlık gördük ve yaptık. Bizden bir önceki döneme ait olan aşırı külfet getiren borçlar kulübü zorda bıraktı. Kimseyi zan altında bırakmak gibi bir niyetimiz yok. Sadece camia kulübün gerçeklerini bilsin istedik" dedi.

Hazırlanan raporda, "Dönemin başkanı Muharrem Usta'nın kulübe Türk lirası olarak alacak şeklinde gönderdiği paraların 25 milyon 151 bin 148 liralık kısmını yönetim kurulu veya genel kurul kararı olmaksızın Euro'ya çevirerek geri aldığı ve bu şekilde kulübü kur farkından (3 milyon 242 bin 591 lira) zarara uğrattığı tespit edilmiştir" denilmişti.